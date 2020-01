Os primeiros treinos para as 24 Horas de Daytona, que serão disputadas no dia 25 deste mês, mostraram que a Mazda está forte. Foi a mais rápida com o tempo de 1m33s324, novo recorde extraoficial do circuito de 5.728 metros. O tempo foi estabelecido por Olivier Pla, A Penske, de Rich Taylor, e Pablo Montoya ficou com a segunda colocação. O brasileiro Felipe Nasr foi o quarto mais veloz, com o tempo de 1m33s652. Ele vai competir com um Cadilac Dpi V.R.

