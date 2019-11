Cursos presentes na Semana de Saúde do Sistema Penitenciário

Colocando em prática os conhecimentos que adquiriram em sala de aula, os alunos dos cursos de Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia, Educação Física, Odontologia, Psicologia e Fotografia participaram da 4ª Edição da Semana de Saúde do Trabalhador do Sistema Penitenciário de Cascavel. “É uma oportunidade para os alunos participarem e vivenciarem um pouco mais de algumas práticas dos cursos”, esclarece a coordenadora do curso de Odontologia, Dayane Silva.

O evento buscou destacar a importância dos cuidados da saúde com agentes penitenciários, professores, psicólogos, médicos e o corpo técnico que atua no sistema prisional. “Ao longo da história, percebemos que os servidores desenvolvem algumas doenças, como depressão, alcoolismo, síndrome de Burnout, síndrome da prisionização e tuberculose. A nossa preocupação e objetivo é conscientizar o servidor do cárcere de que essas doenças existem e, caso tenham contato com algum sintoma, eles devem procurar profissionais específicos”, explicou o coordenador regional do Departamento Penitenciário e egresso da Univel, Thiago Correia.

Saúde e bem-estar

Durante três dias, alunos e professores realizaram atendimentos e esclareceram dúvidas sobre diversos temas. Entre as atividades estavam: circuitos, avaliação de força, orientação de higiene bucal, palestra sobre o combate à violência contra a mulher, aferição de pressão e detecção de algumas doenças. “A experiência que a Univel proporciona é diferenciada pelo fato de possibilitar essas vindas e oportunidades de aprendizado. Colocamos em prática e também passamos para o pessoal a importância dos cuidados com a saúde”, conta a aluna de Biomedicina Bruna Rafaela dos Santos.

Aluno do curso de Fotografia, Leonardo Souza ainda realizou uma exposição fotográfica com imagens que fez na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) e na PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel), que refletem a rotina e as atividades dos servidores e dos presidiários.

Thiago Correia ressaltou a importância da parceria com a instituição. “A Univel se propôs a participar ativamente não só dessa feira, mas da nossa pauta permanente na região, porque temos um compromisso com a sociedade. Além de ser uma oportunidade de enfatizar a atividade curricular desses estudantes”.

Vestibular 2020

Além dos atendimentos sobre saúde, os consultores do Vestibular e da Pós-Graduação da Univel participaram do evento esclarecendo dúvidas sobre os cursos da instituição e realizando o agendamento do vestibular.