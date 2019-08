Curso participa de audiência com presidente do Conselho Nacional de Educação

Os coordenadores do curso de Educação Física da Unipar, professores Robson Recalcatti (Toledo) e Silvia Sarto (Umuarama), estiveram em Curitiba para participar de audiência pública com o presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Liza Curi. O evento teve como pauta o debate sobre o futuro do curso superior de Educação Física, a profissão e suas novas diretrizes.

Realizada na sede do Cref 9/PR (Conselho Regional de Educação Física do Paraná), a audiência contou com a participação dos coordenadores de curso de Educação Física de várias cidades do Paraná.

Recalcatti conta que o presidente apresentou o cenário dos cursos de graduação no País. “De acordo com pesquisa, dos 35 mil cursos existentes, 612 são de Educação Física. Além disso, mostrou que a oferta de vagas é maior do que a de matrículas efetivadas, pois os cursos não atendem as expectativas dos interessados”.

Segundo ele, Curi também falou também sobre as novas diretrizes, abordando a organização acadêmica, questões de avaliação, diversidade do aprendizado, papel do docente, atividades práticas e iniciativa dos cursos. “A importância da diretriz curricular também foi tratada, pois tem o objetivo de regular a organização e apresentar proposições para as instituições”.

O coordenador ressalta que foi de grande valia participar da audiência. “Foi uma oportunidade de debater o futuro da Educação Física, assim como o curso no meio acadêmico e como ele pode contribuir na formação dos futuros educadores físicos”.

UNIPAR – A próxima semana será movimentada na Universidade Paranaense, com atendimentos do Justiça no Bairro. De 13 a 17/8, o Programa realiza serviços de interdição e curatela, perícias do Dpvat, divórcio, DNA, RG, Ação de Alimentos, Guarda, Casamento Coletivo e muito mais. O público-alvo é composto por pessoas com perfil socioeconômico de até três salários mínimos. Mais informações no Sajug (Serviço de Assistência Judiciária Gratuita) da Unipar, ligue (45) 3321-1300.