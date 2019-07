Curso de Odontologia terá aulas mais interativas

O uso da tecnologia revolucionou a forma de ensino e aprendizado nas salas de aula, possibilitando aulas mais dinâmicas e atrativas para alunos e professores. Foi pensando nessa evolução que o Centro Universitário de Cascavel – Univel investiu na compra de um equipamento especial que vai facilitar o estudo e proporcionar aulas mais interativas no laboratório do curso de Odontologia. “A Univel sempre preza pela qualidade do ensino e com o curso de Odontologia não poderia ser diferente. O investimento em tecnologia no laboratório do curso vem a calhar com as nossas propostas de melhorias. Com esse equipamento nós teremos imagens com mais riqueza de detalhes, otimização do tempo em sala de aula e um dos recursos mais importantes é a interatividade que pode ocorrer, onde o professor pode buscar vídeos, imagens e conteúdos que ajudam a ilustrar a explicação do conteúdo”, destaca a coordenadora do Curso de Odontologia, Dayane Silva.

A professora Giseli Baggio Fracaro, que ministra aulas na disciplina de Materiais Odontológicos, explica que o investimento vai possibilitar aos alunos melhor compreensão de como funciona a prática da profissão. “Colocamos a câmera ao vivo durante a execução da prática no laboratório, enquanto faço a demonstração os alunos ficam em seus lugares assistindo a todo o processo ao vivo através de um telão, possibilitando uma visão ampla dos detalhes e técnicas aplicadas nas aulas”, explica.

Com essa tecnologia, as aulas se tornam mais didáticas e interativas, além de proporcionar uma nova forma de aprendizado para os futuros profissionais da área.