Curso aborda terapia inovadora no tratamento do autismo

Difundido mundialmente há mais de 50 anos, o Applied Behavior Analysis, mais conhecido como ABA, tem se destacado cada vez mais no tratamento do transtorno de espectro autista (TEA). Em novembro, no dia 23, o especialista e terapeuta em ABA Damião Silva vem a Cascavel para transmitir seus conhecimentos a profissionais da saúde, educação e pais de crianças e jovens com TEA.

“O objetivo principal da Terapia ABA é aumentar a percepção que as pessoas com transtorno do espectro autista têm do mundo ao redor, suas interações sociais e comunicação. Dessa forma, os comportamentos funcionais são desenvolvidos e os comportamentos pouco adaptativos, reduzidos”, explica Damião.

A fala do especialista é comprovada pela ciência. Estudos mostram que cerca de 80% dos casos de transtorno de espectro autista submetidos ao ABA apresentam boa ou excelente evolução, ou seja, elas suprem significativamente seus déficits e reduzem seus comportamentos negativos.

No dia 23, no evento produzido pela Saber Incluir com apoio do Instituto Transformare, pais e profissionais poderão aprender algumas das práticas desse ramo da terapia de análise de comportamento.

Segundo Damião, o curso possibilitará não só que os princípios do ABA sejam aplicados no dia a dia, mas que a família também reconheça bons profissionais que trabalham com a ciência.

“O terapeuta ABA se pergunta constantemente ‘como eu posso ensinar essa pessoa?’”, e completa: “Para ele, nenhuma pessoa é incapaz de aprender”.

As vagas para o curso são limitadas. Mais informações e inscrições podem sem realizadas pelo https://saberincluir.com.br/curso-aba/.

Palestra

Os participantes do curso poderão participar da palestra “Políticas Públicas, Leis e TEA”, do advogado e servidor público da Procuradoria do Estado do Paraná Denner Pereira.

Denner viaja ao Brasil conscientizando pais e profissionais sobre os direitos da pessoa com deficiência no Brasil e agora, fala à população da cidade que o acolheu.