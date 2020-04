Curitiba reduz o número de mortes violentas intencionais

Acompanhando a tendência do Paraná como um todo, Curitiba reduziu as ocorrências de mortes violentas intencionais (homicídios dolosos, latrocínio e lesão corporal seguida de morte) em 2019, comparado com o ano anterior. A redução foi de 18,3% – 317 mortes violentas intencionais em 2018 para 259 no ano passado.

O número de homicídios dolosos no período caiu em 16,3% (de 293 em 2018 para 245 no ano passado – menos 48 casos). Houve queda de 40% no número de latrocínios (de 15 casos para nove). Já o número de lesão corporal seguida de morte caiu 44,4% – de nove para cinco. Os dados foram disponibilizados segunda-feira (30/03), pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística, da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

“A capital foi o município paranaense que teve a maior redução em números absolutos nos homicídios dolosos em 2019. Em diversos bairros não foi registrado nenhum caso, em outros, foi apenas um ou dois”, ressaltou o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

SEM HOMICÍDIOS – Dos 75 bairros de Curitiba, 32 deles (43%) não registraram homicídios durante o ano. Entre eles estão Ahú, Bacacheri, Batel, Boa Vista, Cristo Rei, Guabirotuba, Jardim Botânico, Jardim das Américas, São Lourenço, Seminário, Vista Alegre.

MENOR ÍNDICE – Curitiba acompanhou a redução de todo o Paraná, que em 2019 teve o menor índice de homicídios dolosos desde que os números estatísticos começaram a ser divulgados, em 2007. Curitiba também teve o menor número de homicídios dolosos dos últimos 13 anos.

“Analisamos constantemente todas as áreas onde mais ocorrem os crimes e com essas informações conseguimos reforçar o policiamento, agir de forma preventiva e ostensiva e, assim, evitar novas ocorrências”, completou o secretário Marinho.

TRABALHO CONJUNTO – O delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, ressalta que a redução se deve também ao trabalho conjunto das forças de segurança, incluindo o alto número de elucidação de casos na capital.

“Um dos fatores mais importantes para a redução no número de crimes é a capacidade de solucioná-los. Em 2019, a PCPR esclareceu 61% dos homicídios ocorridos naquele ano em Curitiba”, explicou. “Investigações bem conduzidas, corroboradas pela qualidade das provas técnicas, resultam em autores presos e condenados. Isso evita que venham a matar outras pessoas nas ruas”, afirmou o delegado-geral. “Além disso, outras pessoas evitam cometer crimes, pois sabem que serão descobertas e presas”.

PRESENÇA MASSIVA – o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Péricles de Matos, a corporação colabora com a redução de mortes violentas com a presença ostensiva massiva em todas as regiões da cidade. “No esforço conjugado com a Guarda Municipal, bem como com as operações de inteligência, em que localizamos, identificamos e, com a ajuda do Poder Judiciário, conseguimos prender os autores de homicídios”, afirmou.

BAIRROS – Dentre os bairros da capital paranaense que tiveram maior diminuição em homicídios dolosos está Cidade Industrial de Curitiba, com -55% (de 56 mortes para 25), Sítio Cercado, com 17,8% (28 para 23), Tatuquara, com 26% (23 para 17) e Boqueirão com 18% (11 para 9).

PARANÁ – O Paraná teve 175 homicídios dolosos a menos de janeiro a dezembro do ano passado, em comparação com o mesmo período do ano anterior (em 2019 foram 1.780 homicídios, contra 1.955 no ano anterior). A redução em todo o Estado foi de 9%.

Confira os dados estatísticos do Estado clicando AQUI