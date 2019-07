Curiosidades sobre o coliving estudantil

Os colivings ou moradias compartilhadas são tendências que viraram realidade no Brasil. Afinal, são alternativas práticas, com um bom custo benefício, que oferecem infraestrutura sem burocracias para a locação como fiador e cheque caução. O formato de moradia consiste no aluguel de um quarto compartilhado ou individual, que pode contemplar serviços como internet, manutenção, participação em eventos, limpeza e outros. Além disso, o morador pode usufruir de espaços comuns como lavanderia, salão de jogos, sala de TV, sala de estudos, cozinha, rooftop e churrasqueira.

“Os brasileiros, especialmente os estudantes que estavam acostumados com as tradicionais repúblicas, têm se interessado cada vez mais por esse formato, muito comum na Europa e nos Estados Unidos. A proposta vai muito além de imóvel: é uma experiência de vida baseada em colaboração, compartilhamento e liberdade”, explica Juliano Antunes, CEO da Uliving, que trouxe o conceito de residência estudantil compartilhada para o Brasil.

O estudante de Medicina Lucas Martins, de 25 anos, aderiu ao modelo de moradia. Nascido em Franca (SP), o jovem precisava de um lugar para morar em Sorocaba, também no interior do Estado, local que escolheu para cursar a faculdade. “Analisei todas as opções possíveis. Quando conheci o coliving exclusivo para estudantes e todas as facilidades que ofereciam, decidi que seria a melhor opção para o meu novo momento de vida”, explica.

O jovem, que já mora há quatro anos na Uliving, destacou cinco vantagens de morar em uma residência compartilhada, que só quem vive em um coliving pode falar. Confira a seguir:

Praticidade – O coliving oferece infraestrutura e conforto para o estudante apenas chegar com a mala e se instalar no quarto. “Não precisei pensar e planejar a compra de mobília para a minha nova casa, foi um dos pontos que me fizeram optar por esse estilo de moraria.”

Despesas – Lucas explica que todas as contas – locação, água, luz e internet – são cobradas em mensalidade única, então o morador sabe exatamente o que vai pagar por mês, o que pode facilitar na organização financeira.

Despreocupação – O serviço de internet está com baixo sinal? A lâmpada queimou? Essas e outras não são preocupações dos moradores, pois há uma equipe de funcionários disposta a resolver esses problemas comuns do dia a dia de uma casa. “Com isso não perdemos tempo e conseguimos focar no que realmente importa nesse momento: os estudos”, conta Lucas.

Ambiente tranquilo e silencioso – Lucas explica que, pelo fato de morar com outros estudantes, todos acabam tendo necessidades em comum. Segundo ele, uma das maiores preocupações é ter um ambiente tranquilo e silencioso para estudar. “Todo o mundo respeita os horários na sala de estudos, o que torna o convívio fácil e favorável para a nossa realidade.”

Diferentes culturas – A experiência universitária fica ainda mais rica na convivência com pessoas que têm “bagagens” diferentes. “Debater assuntos do dia a dia e respeitar as diferenças, sejam elas qual forem, me fazem crescer como pessoa. Se eu morasse em um apartamento sozinho, seria o meu espaço, a minha zona de conforto. Assim, eu não teria que ser melhor a cada dia para viver em comunidade, o que é essencial para a vida, especialmente em um ambiente profissional, por exemplo”.

Sobre a Uliving

A Uliving Brasil foi fundada em 2012 e trouxe para o País um novo conceito de hospedagem estudantil. A empresa oferece aos moradores toda a estrutura e suporte para proporcionar experiências únicas para os jovens que saem de casa para estudar. Além de apartamentos totalmente mobiliados e espaços de convivência como sala de estudos, sala de TV, cozinha comunitária, dentre outros, a Uliving cria um ambiente onde os estudantes se sentem em casa, fortalecendo entre eles o senso de comunidade e pertencimento. A Uliving já possui cinco unidades em funcionamento no estado de São Paulo e no início de 2018 se associou à VBI Real Estate, uma gestora de Fundos de Private Equity, consolidando assim seu plano de expansão.