Cuidados necessários ao adquirir um pacote de viagens em uma agência

Com profissionais dedicados exclusivamente no planejamento,as agências são grandes facilitadoras da vida de quem é viajante. Foto:Divulgação

Com profissionais dedicados exclusivamente no planejamento,as agências são grandes facilitadoras da vida de quem é viajante. Foto:Divulgação

Viajar a passeio é uma das atividades recreativas mais prazerosas que existe. Poder se conectar com outra cultura, com outra língua, conhecer novos lugares: tudo isso é extremamente enriquecedor e não há quem não saia mais alegre e rico de experiências de uma viagem.

Mas o que viajar tem de gostoso, planejar tem de estressante. Conferir todos os detalhes, desde a hospedagem até os passeios, conferir horários, agendar, fechar pacote de hotel e avião tudo isso pode ser bem desgastante, principalmente para quem não tem muita prática.

E é nessa hora que entram as agências de viagem. Com profissionais dedicados exclusivamente no planejamento, essas empresas são grandes facilitadoras da vida de quem é viajante.

Para ter a ajuda de uma agência e contratar os seus serviços, é claro, o turista precisa desembolsar uma grana extra e, além disso, precisa ficar atento a seus direitos e deveres.

Quando contratar uma agência

Contratar uma agência de viagens é uma decisão que deve ser tomada com cautela, já que nem sempre é necessário desembolsar um dinheiro extra, que poderia ser aplicado em passeios ou em uma hospedagem melhor, com os serviços especializados da empresa.

É claro, se a pessoa tem costume de contratar uma agência, tudo bem, mas esses serviços devem ser considerados pelo turista principalmente se ele for para uma região em que não conhece nada e/ ou se não domina o idioma local.

Também é válido considerar essa opção caso a cidade para a qual ele quer ir não possui muitas informações sobre hospedagem e passeios. Há quem considere contratar uma agência de viagem também porque não tem tempo suficiente para planejar a própria viagem.

Nesses casos, o conhecimento técnico do agente de viagem pode ser um facilitador para que as férias.

Cuidados necessários na hora de contratar uma agência

Para contratar uma agência de viagens é necessário tomar alguns cuidados básicos, como conhecer a reputação da empresa e acompanhar de perto a escolha de serviços e reservas.

Conhecer a reputação da empresa

No desejo incontrolável de viajar, muitas pessoas acabam escolhendo qualquer agência de viagem que encontram pela frente. E, muitas vezes, é aí que mora o perigo. Por isso, é de extrema importância que, antes de fechar com qualquer agência, a pessoa procure conhecer um pouco da reputação da empresa.

Procurar na internet, em site de reclamações ou mesmo no Procon da cidade, se há muitas queixas e processos contra a agência escolhida é um dos caminhos mais seguros. Fóruns de internet e redes sociais também são bons aliados para escolher a melhor empresa de serviços.

Se a fama da empresa não for lá muito boa, é melhor procurar outro grupo especializado em viagens. Há muitas opções no mercado e esse é, definitivamente, o primeiro passo para ter uma viagem segura e agradável.

Acompanhe de perto a escolha dos serviços

Quem contrata uma agência de serviços dá autorização para um agente especializado procurar as melhores opções de entretenimento, lazer, hospedagem e, muitas vezes, até de alimentação. Porém, apesar de dar uma carta branca para o profissional da agência, o turista deve acompanhar de perto a escolha dos serviços.

Isso porque, muitas vezes, a empresa pode acabar fechando pacotes com hotéis ou passeios de empresas parceiras e, nem sempre os serviços oferecidos vão ao encontro das expectativas ou mesmo das necessidades dos viajantes.

Ou seja, assim que o planejamento da viagem ficar pronto e, antes de fechar o contrato, é imprescindível que o viajante procure na internet informações sobre o hotel e os passeios escolhidos. Em caso de dúvidas ou insatisfação é necessário contactar a agência antes mesmo de começar a pagar a viagem.

Exija contrato escrito e recibos de pagamento

Outro cuidado indispensável para quem está fechando uma viagem com uma agência é ter um contrato dos acordos estabelecidos em mãos. Por isso, assim que todos os detalhes da viagem forem acordados, é necessário receber o contrato dos serviços adquiridos.

Antes de assinar e começar a pagar a viagem é altamente recomendado ler todas as cláusulas do contrato, principalmente as referentes a cancelamentos e devolução do dinheiro. Também é recomendado observar nos serviços adquiridos se não há nada que fuja da necessidade ou da vontade do viajante.

Em caso de desacordo, é imprescindível avisar a agência e refazer o contrato.

Outro cuidado importante é receber os recibos de todos os serviços pagos. De preferência digitalize-os ou leve cópias na viagem para ter a segurança de que todas as experiências contratadas serão disponibilizadas.

Informe publicitário