Cronograma do Enem está mantido, diz Inep

Brasília – O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disse que o cronograma do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) está mantido e que as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, como previsto no edital.

Na segunda-feira (1º) a RR Donnelley Editora e Gráfica Ltda, gráfica responsável pela impressão do exame, anunciou o fim das operações no Brasil. O grupo, que atua em outros países, disse em comunicado que a decisão foi tomada devido às difíceis condições de mercado na indústria gráfica e editorial nacional.

Ontem (2), em nota, o Inep afirmou que as etapas para a aplicação do Enem 2019 “transcorrem normalmente e que o cronograma está mantido”. Em relação à falência da gráfica contratada para a diagramação e impressão dos cadernos de prova da edição deste ano do Enem, a autarquia diz: “existem alternativas seguras sendo avaliadas”.