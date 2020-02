Dentro do ambiente de trabalho existem diversos tipos de energias e, nem sempre, são boas. Muitas vezes, ficamos estressados, rola aquela inveja do colega e até mesmo discussão com o chefe. Para limpar a energia do ambiente, trazer bons fluídos e proteção, você pode contar com o poder das pedras e dos cristais. Eles servem como amuletos, ajudam a equilibrar o corpo e a mente e trazem a sorte e sucesso. Confira a seguir 10 cristais para usar no ambiente de trabalho:

Calcita Laranja​: a calcita laranja é um cristal que ajuda no relacionamento com as pessoas dentro do meio profissional. Ele refaz padrões velhos e caóticos que criamos em nossas rotinas e também traz mais animação e força de vontade na hora de executar um trabalho.

Ametista: a ametista traz sabedoria e equilíbrio astral para o ambiente, ajuda contra as vibrações negativas e hostis que algumas pessoas apresentam dentro do local de trabalho. É conhecida como a pedra da transformação.

Sodalita: A pedra sodalita estimula a comunicação e a expressão criativa. Sem falar que ela ajuda no foco e concentração. O melhor lugar para deixá-la no escritório é perto de computadores, pois ela ajuda a tirar toda a poluição eletromagnética.

Pontas de cristal da rocha: esse cristal é poderoso demais! Ele protege e desarma aquelas pessoas que querem lhe prejudicar e afasta sentimentos como a ganância. Além disso, leva para longe conflitos por competições e trabalha com o ego das outras pessoas. Que tal deixá-la bem pertinho de você durante o trabalho?

Água Marinha: o cristal água marinha é capaz de promover união entre as pessoas que convivem juntas. Este tipo de cristal também proporciona paz, sentimento de perdão e amizades. Sem falar que ele reduz os níveis de estresse de todos dentro do ambiente de trabalho.

Pirita: a pedra pirita possui propriedades que ajudam nos assuntos relacionados a autoestima e o brilho pessoal. Caso queira se destacar e atrair energias boas ou conseguir aquela promoção tão desejada, utilize a pirita em sua mesa de trabalho.

Citrino: esse cristal está relacionado a prosperidade e abundância. Além disso, o citrino também trabalha com a autoestima, a alegria e a autoconfiança. Mas, atenção, a maioria dos citrinos encontrados por aí – os mais alaranjados – são falsos. Para alcançar os benefícios deste cristal é necessário que ele seja verdadeiro!

Obsidiana: a pedra obsidiana afasta as más energias, a inveja e ela tem uma força poderosa para lutar contra falhas, fraquezas e bloqueios. Tenha a obsidiana ao seu lado e conquiste o que almeja, com a ajuda de energias boas que ela traz para o ambiente.

Turmalina Negra: a turmalina negra é uma pedra que vai lhe proteger contra as energias negativas do ambiente, principalmente daquelas pessoas que são más intencionadas. Coloque-a na porta de entrada do ambiente de trabalho, assim ela vai energizar todos que entrarem.

Opala: as principais características do opala envolvem acelerar e elevar o espírito e harmonizar possíveis alterações de humor. Ele protege, purifica e atrai energias positivas. Além de ser um cristal poderoso, ele é lindo.

Fonte: João Bidu