Criminosos utilizam nome da Uopeccan para aplicar golpes em Cascavel e Umuarama

Denúncias estão sendo feitas para a Uopeccan. Moradores estão entrando em contato para confirmar a veracidade de ligações e visitas de um suposto vendedor que utiliza o nome da Uopeccan para vender CD’s. As ligações são referentes a doações via débito na conta de telefone e depósito bancário na conta do golpista.

A Uopeccan comunica que, não possuí nenhum tipo de contrato com a operadora de telefonia para que seja realizado desconto em fatura dos contribuintes, e que, não vendem produtos nas residências e não possuem nenhum vínculo atualmente com gravadoras e editoras.

Reforçamos que a Uopeccan possui o departamento de telemarketing nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu e Umuarama. Os meios de contribuir para a Uopeccan são através de depósito bancário na conta da própria instituição (e não em nome de terceiros), desconto na fatura de luz, Cartão de crédito que deve ser feito o pagamento na própria instituição e boleto bancário gerado pelo banco Itaú com CNPJ da Uopeccan. Contribuintes que optarem pela doação em dinheiro, nosso mensageiro devidamente identificado fornece ao contribuinte o recibo com a logo e CNPJ da instituição, retira o valor autorizado na residência do contribuinte quando necessário. As centrais de telemarketing, estão trabalhando atualmente com a campanha Ação Entre Amigos.

Portanto, estes são os meios de doação para a Uopeccan e, em caso de dúvidas entre em contato através dos telefones:

Cascavel | Fone: (45) 2101-7023

Foz do Iguaçu | Fone: (45) 2102-0700

Umuarama | Fone: (44) 2031-0743

DOAÇÕES VIA DEPÓSITO BANCÁRIO:

Banco Itaú (Doação direta)

Ag: 3838

C/C: 39296-1

Banco Itaú (Doação via telemarketing – Cascavel)

Ag: 3946

C/C: 00771-7

Banco Itaú (Doação via telemarketing – Foz do Iguaçu)

Ag: 3946

C/C: 00898-8

Banco Itaú (Doação via telemarketing – Umuarama)

Ag: 0236

C/C: 80295-5