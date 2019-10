Criminoso brasileiro é preso em shopping de Ciudad del Este

Carlos Eduardo Soares Fontes foi entregue no fim da tarde desta quarta-feira (30) pela polícia Paraguaia às autoridades Brasileiras, na Ponte Internacional da Amizade em Foz do Iguaçu.

Carlos Eduardo Soares Fontes era procurado pela Justiça do Brasil por envolvimento no assassinato de um advogado, em São Paulo, em junho deste ano. Ele estava foragido desde a época do crime, assim como seu comparsa Anderson da Silva.

Um dos mandantes do crime, Willian Gonçalves do Amaral, também está foragido. Ele teria fugido para Portugal, segundo “egundo noticiário da época. O outro, Danilo Afonso Pechin, está preso.

Os mandantes do crime contrataram Carlos Eduardo e Anderson para matar o advogado, para se livrar de uma dívida que tinham com ele, de mais de R$ 2 milhões. Os dois já tinham passagens pela polícia por roubo e ameaça.

Depóis de matar o advogado (foto), os dois assassinos puseram fogo no carro que usavam, a pouco mais de 2 km de distância do local do crime, um posto de gasolina.

Foi a partir do veículo e dos celulares da vítima que os policiais identicaram os mandantes,

os autores e dois intermediários.

A prisão

Quando passeava pelo shopping de Ciudad del Este, Carlos Eduardo foi abordado pelos

policiais paraguaios, mas, como pratica artes marciais, reagiu e teve que ser contido à força.

Carlos Eduardo Soares Fontes

Crédito:Ultima Hora

