Criança em tratamento oncológico precisa de doadores de sangue

A paciente Hemily Gabriele Rodrigues de 6 anos, que está em tratamento oncológico, precisa de doadores de sangue. A doação pode ser feita no Hemocentro de Cascavel, localizado na Rua Avaetés, nº 370, atrás do Hospital Universitário no bairro Santo Onofre.

De acordo com a direção do Hemocentro, o tratamento de Hemily é longo e necessita de muitas plaquetas que são essenciais para a melhora do quadro clínico.

O Hemocentro recebe doadores de sangue e medula de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h00 às 18h, mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3226-4549.