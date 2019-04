Criada semana para prevenir a gravidez na adolescência

Foi aprovado pelo Plenário o Projeto de Lei 07/2019, que institui a Semana Municipal de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a qual deve ser realizada sempre na primeira semana do mês de fevereiro.

Em sessão que aconteceu na tarde dessa terça-feira (16), a proposta dos vereadores Olavo Santos (PHS) e Policial Madril (PMB) obteve a totalidade dos votos.

Em defesa à aprovação do projeto, o vereador Olavo Santos destaca que é uma questão de política pública, uma vez que proporcionará conhecimentos e apresentará às adolescentes a importância de evitar a gravidez, sendo que muitas têm de abandonar os estudos e encontram problemas financeiros. “A cada ano mais de 500 mil meninas entre 10 e 19 anos têm filhos no Brasil, em 2004 esse número era maior, chegava a 660 mil, e graças a ações como essa que estamos apresentando os números estão reduzindo”, destaca Olavo.

Olavo lembra que, a partir do momento que o projeto for sancionado, deve o Poder Executivo fazer parcerias com ONGs e fortalecer a Secretaria de Educação e demais secretarias para que as ações preventivas e atividades de conscientização aconteçam efetivamente.