Crea-PR intensifica fiscalização em rede hoteleira

Foz do Iguaçu – Com o objetivo de combater irregularidades que possam comprometer a segurança da população, o Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) intensificará ações e fiscalização na rede hoteleira, lojas, comércios, grandes empreendimentos como shoppings, além de construções e obras em Foz do Iguaçu durante toda esta semana.

Contando com a participação de fiscais e inspetores, além do gerente regional do Crea-PR, Geraldo Canci, a fiscalização irá verificar a segurança desses ambientes com relação à manutenção de elevadores, aparelhos de ar-condicionado, sistema de gás GLP e outros itens de segurança. Os fiscais também irão verificar se as atividades das engenharias são executadas ou orientadas por profissionais registrados no Crea-PR com a devida emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

De acordo com o gerente regional Geraldo Canci, o Crea-PR trabalha para que o número de irregularidades seja reduzido e para evitar riscos à segurança da população: “Foz do Iguaçu, por ser uma cidade turística, atrai um grande número de pessoas e necessita de cuidados especiais e da devida manutenção desses espaços públicos para garantir a segurança de todos”.

Nas últimas duas operações em Foz, 155 obras foram fiscalizadas em março e outras 58 em maio.