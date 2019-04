Cras realiza ação comunitária em parceria com a saúde de Santa Terezinha de Itaipu

Roda de conversa com as famílias. Foto:Decom/STI

Promover o crescimento e desenvolvimento familiar, fortalecer vínculos e contribuir para qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social. Esses são alguns dos objetivos das ações comunitárias realizadas pela Secretaria de Assistência Social por meio do CRAS, que neste ano promoveu a ação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com objetivo de levar cada vez mais informação para população itaipuense.

“Essa é a primeira ação comunitária, onde a saúde utiliza as ações do social para levar informações pertinentes para população. Além disso, nosso intuito é de ficar cada vez mais próximo dessas famílias e por meio da parceria isso será possível”, explica a diretora de Saúde, Eliane Brambatti.

De acordo com a assistente social do CRAS, Karen Loures, as ações comunitárias assumem papel importante na prevenção das potenciais situações de vulnerabilidade e riscos sociais que podem incidir no território, devido ao seu papel na divulgação e promoção do acesso aos direitos das famílias, fazendo-as reconhecer suas condições de vida, suas possibilidades de mudança, além das iniciativas já existentes para sua melhoria e a existência de recursos naturais, culturais e econômicos. “Essa é uma ação prevista no serviço ofertado pelo CRAS. As atividades acontecem uma vez ao mês e são abertas para toda a comunidade. A cada encontro uma temática diferente é levada para essas famílias”, acrescenta.

A parceria entre Saúde e Social também contribuirá para formação dos acadêmicos do curso de Medicina da Unila, que tem atuado nas UBS de Santa Terezinha de Itaipu. “Por meio dessa parceria os alunos poderão vivenciar a realidade das famílias e ter esse olhar para questões sociais, o que é fundamental para os acadêmicos”, finaliza o médico e preceptor dos estudantes, Pedro Matias de Araújo.