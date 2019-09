CRAS Norte realiza exposição de arte nesta terça-feira

Os trabalhos desenvolvidos nos últimos dois anos na oficina de artes do CRAS Norte (Centro de Referência de Assistência Social) poderão ser vistos nesta terça-feira (10) na exposição montada na Associação de Moradores do bairro Cidade Nova em Foz do Iguaçu. O evento é resultado de uma parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI).

Mais de 70 trabalhos de turmas formadas por crianças e adolescentes, pessoas com necessidades especiais (PCD) e idosos serão exibidos na exposição aberta ao público, das 9h às 12h e das 14h às 16h30.

O CRAS tem a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover o acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Ao longo desse tempo, as aulas aconteceram uma vez por semana, com uma produção intensa, e a iniciativa muito elogiada por quem participava. Ali eles trabalhavam dentro dos eixos familiar comunitário, potencialidades, de troca de experiências, e os trabalhos são reflexo disso”, comentou a Juliana Potier, coordenadora do CRAS Norte.

Com intuito de desenvolver potencialidades, o projeto permitiu a produção de dezenas de trabalhos que receberam o acompanhamento do professor e artista plástico Anderson Passos. As aulas iniciaram com aprendizado de desenho e seguiram com as técnicas de pintura. A exposição traz o resultado final desse aprendizado.

A escolha pela associação de moradores como local para a exposição veio naturalmente, pois a maioria dos alunos da oficina é proveniente do Cidade Nova.

Serviço

Associação de Moradores do Cidade Nova

Endereço: Avenida Garibaldi esquina com Rua Angelim Favassa, s/n

Horário: 9h às 12h e das 14h às 16h30.