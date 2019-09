CPIs investigam danos ambientais e compra irregular de maquinários em Foz

CPIs instaladas I

A presidência da Câmara de Foz do Iguaçu publicou portarias indicando membros para três CPIs instaladas no dia 5 de setembro. Os vereadores João Miranda (PSD), Jeferson Brainer (Republicanos) e Celino Fertrin (PDT) fazem parte da CPI que vai investigar indícios de danos ambientais nas construções do Barracão no Jardim Ana Rouver e da Creche Bento Vidal.

CPIs instaladas II

Já a CPI para apurar eventuais irregularidades na compra de maquinários por meio do Consórcio Condoexte será conduzida pelos vereadores Edson Narizão (PTB), Nanci Rafagnin Andreola (PDT) e Anice Gazzaoui (sem partido). E os vereadores Rogério Quadros (PTB), Marino Garcia (sem partido) e Elizeu Liberato (PR) ficaram com a CPI que vai investigar se houve fraude na licitação destinada ao transporte coletivo em Foz.