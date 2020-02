CPI do Transporte trata últimos detalhes do relatório 

Reuniram-se na tarde desta terça-feira (18), os vereadores que compõem a CPI do Transporte Coletivo de Umuarama, presidida pelo vereador Deybson Bitencourt, tendo como membros Jones Vivi e Ana Novais e Mateus Barreto como suplente. Foram duas etapas para a apresentação dos resultados, e, nas duas reuniões, houve o acompanhamento da procuradora Parlamentar da Câmara Municipal de Umuarama, Rosane Meyer.

O encontro serviu para que fossem delimitadas as últimas tratativas para a emissão do relatório final sobre os trabalhos, detalhando a mensuração dos documentos analisados, bem como depoimentos, sessões e visitas in loco para acompanhar o andamento da prestação do serviço da empresa prestadora de serviços de transporte público em Umuarama.

Foco

A CPI teve como foco a análise do contrato firmado entre o Executivo e a empresa Viação Umuarama Ltda, responsável pelo transporte de passageiros no município, em especial ao que se refere ao valor cobrado pela passagem.

Em seu trâmite, a CPI realizou 15 reuniões, convocou e ouviu outras 6 pessoas. Ao todo foram emitidos 135 ofícios e um requerimento de auditoria. A conclusão destes estudos gerará o relatório, prevista conclusão e divulgado nos próximos dias.