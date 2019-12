CPI da JMK aprova relatório, pede 19 indiciamentos e novo modelo

Curitiba – A CPI da JMK da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nessa segunda-feira (16) o relatório final do deputado Delegado Jacovós (PL) e, por unanimidade, acatou o texto que pede 19 indiciamentos e contém 12 recomendações. Foram rejeitadas as emendas propostas pelos deputados Luiz Fernando Guerra (PSL) e Tião Medeiros (PTB), que alteravam o rol de indiciados.

“Chegamos a um relatório muito robusto, que vai ajudar o governo do Paraná a localizar e corrigir erros em contratos milionários que o Estado faz com empresas”, avaliou o Soldado Fruet, que propôs a CPI em abril.

Segundo ele, a omissão governamental contribuiu para as práticas irregulares apontadas na Operação Peça Chave da Polícia Civil e comprovadas nas 46 oitivas e mais de 30 mil páginas de documentos obtidos pela CPI. “O Estado do Paraná tem que melhorar e muito na questão da fiscalização contratual”.

O relatório aprovado pela CPI pede o indiciamento de 14 pessoas ligadas à gerenciadora da manutenção da frota do governo de janeiro de 2015 a maio de 2019 por vários crimes, entre eles organização criminosa, e cinco agentes públicos, por crimes contra a Lei de Licitações (8.666/93) e atos de improbidade administrativa. Dentre as 12 recomendações consta que o Estado reavalie o modelo de gestão de frota.

O relatório final será encaminhado para votação em plenário, com possibilidade de receber emendas.