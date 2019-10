CP do Bolo. Vice assume cargo após prefeita ser cassada

Quedas do Iguaçu – O empresário Anelso Ubialli (PSB), de 79 anos, assumiu nessa quarta-feira (30) o cargo de prefeito de Quedas de Iguaçu. A posse aconteceu pouco depois de a Câmara dos Vereadores cassar o mandato da prefeita Marlene Fátima Revers (Pros), acusada de improbidade administrativa por gastos excessivos na compra de bolos e salgados. Entre setembro de 2017 e novembro de 2018 foram gastos R$ 95 mil com a compra de quase 6,5 toneladas de bolo e mais de 36 mil salgadinhos para reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme apurou uma Comissão Processante, que decidiu que houve omissão e negligência na defesa de bens e interesses do Município por parte da prefeita, além de proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo.

A primeira votação do relatório da Comissão Processante ocorreu no início de agosto, mas a defesa da prefeitura conseguiu a anulação alegando descumprimento no prazo para notificação.

Após determinação da Justiça para que fosse feita nova sessão de julgamento, dia 3 de outubro, durante a votação, a vereadora Neusa Jacuboswski passou mal, desmaiou, e a sessão foi suspensa. Ontem houve a retomada da sessão, que começou com orações e leitura de trecho bíblico sobre “ímpios e justos”. Como todos os vereadores já haviam se manifestado na sessão do dia 3, houve apenas a votação: nove votos a favor do relatório da CP e um contra, confirmando a cassação de Marlene.

Apenas o vereador Olair José Simioni votou contra.

A pedido da defesa de Marlene, as denúncias sobre pagamento de três parcelas de R$ 40 mil à vereadora Neuza que circularam em redes sociais deverão ser encaminhadas à Promotoria.

A partir desta quinta-feira, Ubialli inicia as atividades no Paço. Ele adiantou que não pretende modificar os secretários e que dará continuidade aos trabalhos. “Espero assumir em boas condições e dar continuidade ao trabalho feito. Penso em fazer o melhor que puder. Quero atender o povo de maneira humilde, tranquila e com sinceridade”, disse o novo prefeito, que foi surpreendido pela decisão enquanto trabalhava no mercado da família. Informado pelo presidente da Câmara, foi até lá para tomar posse ontem mesmo.

Ubialli assume a Prefeitura de Quedas do Iguaçu