Covid-19: Seis pacientes continuam internados no HU

O HU (Hospital Universitário) de Cascavel atualizou na manhã deste domingo (12) as informações sobre a Ala Covid-19. Seis pacientes continuam internados no local, quatro deles ainda com suspeita da doença e dois que já tem o diagnóstico confirmado então em ventilação mecânica.

No sábado (11) o Hospital confirmou a primeira morte pela Covid-19 o paciente morreu na sexta-feira (10) e já tinha comorbidades como Diabetes e Hipertensão. Esta foi a segunda morte pela doença registrada em Cascavel. O município já tem 58 confirmações do novo coronavírus.