Laranjeiras do Sul registrou mais um caso positivo do novo coronavírus (Covid-19). A confirmação saiu nesta segunda-feira, 1. A sétima pessoa a testar positivo para Covid-19 no município é uma mulher de 49 anos. O contágio se deu em âmbito familiar. A mesma encontra-se em isolamento domiciliar.

Dos sete casos confirmados no município, 2 já são considerados curados clinicamente. Com isso, Laranjeiras contabiliza 7 casos confirmados, 2 recuperados, 13 suspeitos e 32 casos já foram descartados.