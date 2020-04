Covid-19: Oeste confirma 3 mortes e 2 estão em investigação

Guaíra – A terceira morte por covid-19, na região oeste do Paraná, foi confirmada nessa terça-feira (14) em Guaíra. Um homem de 52 anos, que já tinha diagnóstico de diabetes, teria ido a Toledo no dia 23 de abril para uma consulta, mas, por conta do período, os médicos acreditam que a doença tenha sido contraída no município onde reside.

O óbito, de acordo com as autoridades, acende uma luz de alerta para a circulação da doença na cidade. Por isso, pedem a colaboração da população com a intensificação das medidas de prevenção da doença e a manutenção do distanciamento social.

O secretário de Saúde, Marcos Rigolon, afirmou que o protocolo foi seguido, mas não foi informada a data de início dos sintomas nem se o paciente chegou a ser internado.

A equipe da Secretaria de Saúde entrou em contato com pessoas que tiveram contato com a vítima e todas já estão em quarentena e serão acompanhados pelas autoridades. Essa é a primeira morte pela doença registrada na 20ª Regional de Saúde.

Os outros dois óbitos foram registrados em Cascavel, dias 30 de março e 10 de abril.

Há ainda duas mortes sendo investigadas com suspeita da doença. A mais recente é de uma mulher de 71 anos, ocorrida em Santa Tereza do Oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente morreu por volta das 15h dessa terça-feira (14) no Pronto-Atendimento Municipal. Ela era hipertensa e possuía problemas respiratórios. A Secretaria de Saúde segue aguardando o resultado do exame. Não há caso de covid-19 confirmado na cidade. O outro óbito suspeito da doença é investigado em Medianeira.

24 horas sem novos casos

Cascavel, que tem o maior número de casos da doença na região oeste, com 59 testes positivos, ficou 24 horas sem registrar novos casos. De acordo com o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, o fato pode estar relacionado à demora na divulgação dos resultados dos exames, contudo, foram recebidos alguns resultados negativos e, por isso, a situação pode ser reflexo do isolamento social. “Além da demora e dos negativos, os números desta semana parecem que serão reduzidos devido às ações de distanciamento dos últimos 15 dias. Uma vez que tudo o que acontece numa semana é reflexo dos 15 dias anteriores a ela”, explica Thiago.

Servidores

O Município disponibilizou um hotel, através de um contrato assinado pela prefeitura após processo de licitação, para que os servidores da saúde, que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus, possam ficar isolados dos familiares se apresentarem algum sintoma gripal, e evitarem a exposição deles durante o exercício da carga horária semanal.

O contrato da Secretaria de Saúde e da prefeitura com o hotel prevê o fornecimento do quarto com três refeições diárias e tem valor total de R$ 477 mil.

Conforme o secretário Thiago Stefanello, os servidores já podem solicitar o pedido de hospedagem temporária. As vagas são somente destinadas a profissionais que apresentarem sintomas a partir de agora, pois os que estão afastados já tiveram contato com familiares.

Atualmente, a secretaria tem 281 servidores afastados: 160 estão afastados porque são doentes crônicos; 58 por terem mais de 60 anos; 57 foram afastados porque apresentaram sintomas respiratórios e outros seis tiveram confirmação da covid-19.

Confirmações e suspeitas

Na região oeste, o Município de Tupãssi confirmou o primeiro caso da doença e Foz do Iguaçu confirmou o 32º caso. Nova Santa Rosa registrou seu primeiro caso suspeito. De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente apresentou sintomas leves da doença e está em isolamento domiciliar. O exame já foi coletado e enviado ao Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná) em Curitiba.

A região, que compreende a 9ª, a 10ª e a 20ª Regionais de Saúde, registra 126 confirmações da doença e 653 casos suspeitos.

Brasil

25.262 casos confirmados de coronavírus e 1.532

Paraná já tem 39 mortes

Curitiba – O boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nessa terça-feira (14) aponta 35 novos casos de coronavírus e mais seis óbitos. O Paraná soma agora 803 casos confirmados e 39 mortes por covid-19.

Os novos óbitos foram registrados nos municípios de Pato Branco (um homem de 70 anos); Campo Largo (uma mulher de 71 anos); Paranavaí (uma mulher de 40 anos); Pinhais (uma mulher de 64 anos); Curitiba (um homem de 80 anos) e Guaíra (um homem de 52 anos).

Os 35 novos casos estão distribuídos nos municípios de Curitiba (3), Pato Branco (2), Ivaiporã (2), Paranavaí (3), Maringá (1), Primeiro de Maio (1), Jataizinho (1), Londrina (3), Rolândia (1), Ponta Grossa (1), Santa Cruz de Monte Castelo (1), Santa Mônica (2), Campo Mourão (2), São João do Caiuá (2), São João do Ivaí (2), Fazenda Rio Grande (1), Santana do Itararé (1), Apucarana (1), Foz do Iguaçu (1), Tupassi (1), Guaíra (1) e Paranaguá (2).

Dos 803 casos confirmados, 12 são de pessoas não residem no Estado, e, dos 39 óbitos, um dos pacientes não morava no Paraná. Até agora são 6.779 casos descartados e 231 em investigação. Desses, 126 estão internados, 74 em UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e 52 em leitos clínicos.