Covid-19: Liga Polo Aquático Brasil promove campanha solidária

A Liga Brasil Polo Aquático (PAB) lançou uma campanha solidária entre os clubes filiados para ajudar famílias impactadas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). A ação se estenderá até o dia 15 de junho e foi planejada como se fosse uma gincana, em três etapas. Podem contribuir atletas, técnicos, diretores, familiares e entidades filiadas , como também simpatizantes do esporte.

Em nota oficial publicada no site da Liga PAB, o presidente da entidade Moscal Checchinato reiterou a importância o engajamento do maior número de pessoas possível. “A participação de todos os membros do polo aquático é muito importante para o envolvimento de todos na campanha. Atletas, diretores, familiares são muito bem-vindos para nos ajudar a fazer o bem. Um ação como essa preza principalmente pelo altruísmo e apoio aos que mais necessitam”.

Será uma gincana que vai acontecer em três semanas. Nesta primeira semana – abertura ocorreu ontem (25) – o objetivo é arrecadar frascos de álcool em gel e a cada litro recebido, a equipe ganhará dez pontos.

A segunda semana será reservada à doação de máscaras de proteção. Cada peça corresponderá a dois pontos ganhos.

Já na terceira e última semana de campanha, as doações serão de cestas básicas, cada uma valendo 60 pontos.

De acordo com Checcihinato, o intuito da campanha em forma de gincana é promover a mobilização de todos. “O foco da campanha não é a rivalidade entre os clubes e entidades da PAB, mas sim impulsionar as doações com uma disputa amigável como forma de alcançar o maior número de pessoas”

Fonte:Agência Brasil