Covid-19.Com novo recorde diário, Paraná chega a 4 mil infectados

Curitiba – O Paraná registrou novo recorde de confirmações da covid-19 em 24 horas. De acordo com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), foram registradas 273 novas confirmações de quarta para quinta-feira, 73 a mais que o recorde do dia anterior, quando foram 200 novos casos. O Estado já chega a 3.984 casos da covid-19 e o número de municípios que registram infectados chega a 58,14% no Estado: há casos em 232 das 399 cidades.

As mortes pela doença somam 169, indicando 4,2% do total de confirmações (taxa de letalidade). Sete foram confirmadas em 24 horas: uma mulher 46 anos, de Cornélio Procópio, que foi a óbito dia 20 de maio; uma mulher de 63 anos, de Cidade Gaúcha, que faleceu sábado (23); um homem 46 anos e uma mulher 49, ambos de Curitiba, ela morreu no domingo (24) e ele na segunda (25); e outras duas mulheres, de 47 anos, residente em São Mateus do Sul, e de 65 anos, de Quatro Barras, que faleceram na terça-feira (26).

Em 70 municípios há registro de óbitos pela doença. Apenas a 4ª e a 5ª Regional de Saúde não têm ocorrência de óbito consequente da infecção pelo Sars-CoV-2.

Casos graves

Outro dado que chamou a atenção no último boletim foi o aumento nos internamentos de pacientes com a doença. Na quarta-feira eram 241, o que representava 6,5% do total de infectados. Ontem o número passou para 297, número correspondente a 7,5% dos casos. Também houve um aumento no percentual de internados que está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na quarta eram 98 pacientes, que representam 40,7% dos internados, outros 143 (59,3%) estavam na enfermaria. Na quinta, os internados na UTI passaram para 122, correspondendo a 41,1% dos internados e na enfermaria eram 175 pacientes, 58,9% do total.

Morte em Quatro Pontes pode ter sido causada pelo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Quatro Pontes registrou um óbito suspeito de covid-19. Trata-se de uma paciente com histórico de câncer, que morreu em casa no dia 27, mas que há menos de 14 dias esteve internada na UTI em Cascavel.

Após levantamento, as autoridades de saúde do Município descobriram que a paciente apresentou nos últimos dias tosse produtiva, um dos sintomas característicos da covid-19.

Diante da situação, a 20ª Regional de Saúde de Toledo orientou que, por conta do sintoma e levando em conta o fato de que ela esteve em UTI fazendo uso de ventilador mecânico em um município que tem transmissão comunitária da doença, o caso seja considerado como suspeito para covid-19.

Amostras foram coletadas enviadas para o Laboratório Central do Estado para que o caso seja confirmado ou descartado.

A mulher morava em Nova Santa Rosa e estava em Quatro Pontes havia poucos dias aos cuidados de familiares.

Bebê de um ano testa positivo

Em Foz do Iguaçu, dois novos casos da doença foram confirmados, um bebê de um ano de idade e uma mulher de 55 anos. Os dois são parentes e apresentaram sintomas gripais leves após contato com um caso confirmado da doença. Ambos foram orientados pela equipe de Vigilância Epidemiológica a procurar atendimento no Hospital Municipal, onde coletaram exames.

Eles estão bem e permanecem em isolamento domiciliar. Os casos são classificados como transmissão local. O Município soma 124 infectados e três óbitos pela covid-19.

35 cidades do oeste já têm casos

Na região oeste já há registros de infectados pela covid-19 em 35 das 50 cidades. Dois municípios registraram os primeiros casos e passaram a fazer parte da lista nessa quinta-feira (28): Santa Lúcia e Iracema do Oeste, com um caso confirmado cada.

A cidade que continua com maior número de casos é Cascavel, que, com 351 registros, corresponde a 49,43% do total de 710 infectados pela doença em toda a região. O Município também registrou 7 dos 15 óbitos confirmados.

Na sequência aparecem: Foz do Iguaçu (124), Assis Chateaubriand (25), Toledo (20) e Medianeira (19).

Coronavírus oeste 28 05