Covid-19: Brasil registra 29.314 mortes e mais de 500 mil casos

De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo (31), o Brasil confirmou 514.845 casos infectados pelo novo coronavírus, no sábado eram 498.440, foram incluídos 16.409 casos em 24 horas.

Já as mortes em decorrência da covid-19 são 29.314, foram 480 registros de morte incluídos em 24 horas, no sábado eram 28.834 óbitos.

Entre os Estados mais afetadas pela Covid-19, estão: São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e Pará.

No Paraná, de acordo com o novo informe deste domingo, são 4.687 pacientes com diagnóstico da doença em 248 cidades e 182 óbitos registrados em 72 municípios paranaenses.

Desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registravam mais de 1,7 milhão de casos neste domingo, segundo balanço global feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins.