Corte de verbas: Amop vai à Funasa pedir ajuda

Curitiba – O presidente da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, esteve ontem em Curitiba para tratar de assuntos que preocupam, e muito, gestores públicos municipais.

Pela manhã, Junior esteve com o superintendente da Funasa do Paraná (Fundação Nacional de Saúde), Robson Gonçalves Sanches. Assim como adiantado pelo Jornal O Paraná na semana passada, muitos municípios que integram a Região Metropolitana de Cascavel deixaram de receber recursos do fundo, uma vez que a RM não avançou. Esses municípios não fizeram as adequações devidas para a estruturação regional e, como punição, tiveram recursos bloqueados.

Os gestores pedem para sair da RM, com um processo que já está em curso no Estado e que ainda precisa seguir para a Alep (Assembleia Legislativa).

Na Funasa, Junior foi informado que os cerca de R$ 100 milhões que o oeste deixou de receber foram perdidos sem possibilidade de reaver as verbas. “O que se pensa agora é que isso não prossiga e que possamos reverter daqui para frente. É muita coisa para municípios pequenos. Não podemos deixar de contar com essas verbas”, destacou.

Junior pediu auxílio ao superintendente para que providências urgentes sejam tomadas, tanto em aspectos técnicos quanto políticos.

Saúde

Na tarde de ontem foi a vez de Junior se reunir com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Foram tratados temas como a continuidade das obras do Hospital Regional de Toledo, mas não houve detalhamentos sobre essa conversa. E ainda sobre investimentos em reformas e construções de unidades básicas de saúde com recursos de emendas parlamentares.

O secretário recebeu o convite para participar do evento festivo anual da Amop, dia 8 de novembro, quando também será entregue título de Cidadão Honorário do Oeste do Paraná ao ex-governador Mário Pereira.