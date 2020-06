O prefeito Leonaldo Paranhos poderá publicar ainda nesta semana o decreto autorizando corridas no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Elas serão sem público e seguindo as recomendações das autoridades de saúde do Município, do Estado, da União, e cumprindo as portarias da Federação Paranaense de Automobilismo e da Confederação Brasileira de Automobilismo.