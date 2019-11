Corrida do Turismo é transferida para dia 24 de novembro

Marcada inicialmente para dia 10 de novembro, a 1ª Corrida do Turismo de Foz do Iguaçu foi transferida para o próximo dia 24 de novembro. A mudança da data se deu por conta da antecipação do Cataratas Day, evento que lembra a eleição das Cataratas do Iguaçu, como uma das 7 Maravilhas da Natureza e que este ano será realizado no domingo, dia 10 de novembro.

A 1ª Corrida do Turismo vai manter o mesmo regulamento, ou seja, será realizada dentro do Parque Nacional do Iguaçu e com saída do portão do Parque Nacional, até o espaço Porto Canoas. Também será mantido o número de categorias, a extensão de 11,5 km, a premiação e os kits. A Corrida do Turismo é promovida pelo Instituto Ecoprojetar e a Agência BP2.

Como já foi divulgado, o tema desta primeira edição da corrida, será a onça-pintada, animal que está em constante monitoramento, em estudos e um trabalho intenso de preservação. O objetivo é aumentar a população, uma vez que estava na lista dos animais ameaçados de extinção.

Cataratas Day

O Parque Nacional do Iguaçu vai comemorar no domingo (10), a indicação do atrativo turístico como uma das 7 Novas Maravilhas Mundiais da Natureza. O título foi concedido em 2011 e anualmente é feita uma convocatória para que se publiquem fotos e vídeos das Cataratas do Iguaçu, nas redes sociais, usando hashtag #CataratasDay2019.

Durante todo o domingo, moradores de Foz do Iguaçu e de outros 13 municípios da região do parque não pagam ingresso para visitar as Cataratas do Iguaçu, mediante comprovação de residência.

Caminhada

Para quem prefere só caminhar e observar a beleza da fauna e flora do Parque Nacional do Iguaçu com mais tranquilidade, o evento esportivo também terá espaço para a caminhada, que recebe medalha.

Premiação

A 1ª Corrida do Turismo vai premiar as categorias:

Geral masculina e feminina

Turística

Por idade

Caminhada recebe medalha

Inscrições

As inscrições estão abertas e devem ser feitas através do site https://www.minhasinscricoes.com.br/Evento/CorridaTuristica, ou também na World Tennis, loja localizada no Cataratas JL Shopping, em Foz do Iguaçu.

Valor da Inscrição:

Individual: R$ 80,00

Grupos: R$ 65,00 – Inscrições e informações com Ana Biesek (45) 9 9916 7578

Informações: telefone (45) 3028-4641

Inscrição: https://www.minhasinscricoes.com.br