Corpo de Bombeiros e empresas doam cestas básicas e agasalhos para a Assistência Social de Toledo

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família de Toledo recebeu recentemente 64 cestas básicas que serão encaminhadas para as famílias cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Deste total, 45 foram arrecadadas pelo Corpo de Bombeiros e entregues pela Defesa Civil e as outras 19 vieram de doação realizada pelas empresas Premier Eventos e pelo site To Circulando.

A secretária de Assistência Social e Proteção à Família, Marisa Ramos dos Santos Cardoso, agradece todos os que estão fazendo o possível para minimizar os efeitos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19 sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Estas doações permitem o atendimento a um número maior de famílias. Em razão do desemprego e da suspensão de atividades laborais em algumas empresas, esta demanda aumentou significativamente. O município está distribuindo mensalmente 2.000 cestas básicas, mas a colaboração de empresas e entidades é fundamental para superarmos este momento”, avalia.

Roupas

Uma ação entre amigos entre colaboradores e associados da I. Riedi resultou na arrecadação de dezenas de agasalhos e roupas de cama. Estas peças serão utilizadas pelos serviços de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua.