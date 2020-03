Coronavírus: Sobe para 14 casos monitorados no Paraná; três são da região oeste

Novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta terça-feira (3), amplia para 14 os casos do novo coronavírus no Paraná. Na segunda-feira (2) eram sete. Dos casos, oito são de Curitiba, dois de Maringá, dois de Foz do Iguaçu, um de Cascavel e um em Londrina.

São casos de pessoas que retornaram da Alemanha, Itália, França e países asiáticos com vírus em circulação. Os casos estão em análise laboratorial para confirmar ou descartar para o coronavírus. Desde o começo do ano, outros nove casos suspeitos já foram descartados ou excluídos no Paraná.

