CORONAVÍRUS | Só falta a Bundesliga parar

Os principais campeonatos de futebol da Europa estão paralisados para minimizar a transmissão do novo coronavírus, exceto a Bundesliga, como é chamado o Campeonato Alemão. Nessa sexta-feira (13) a Uefa confirmou a suspensão de partidas no continente até o início do mês de abril, incluindo a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

Na Alemanha, entretanto, após a rodada deste fim de semana, que será com portões fechados ao público, também haverá a paralisação do campeonato, que por precaução poderá ser encerrado precocemente a oito rodadas do fim, sem a definição de campeão nem rebaixados nesta temporada – e com a presença dos quatro times que subirem da 2º Divisão na próxima.