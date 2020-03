Coronavírus pode piorar doença na córnea

A gravidez provoca várias alterações fisiológicas na mulher, entre elas a queda da imunidade. De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, isso explica o surto de transmissão intrauterina de algumas cepas de vírus que podem causar graves doenças oculares e até cegar os bebês, como aconteceu com o zika em 2015, e mais recentemente com o morbillivirus transmissor do sarampo que, se for contraído pela gestante, provoca catarata congênita no recém-nascido.

O especialista afirma que a boa notícia para gestantes é que, apesar de estarmos vivendo uma alarmante pandemia de covid-19, um recente estudo realizado com nove gestantes no Hospital Zhongnan da Universidade de Wuhan, na China, revela que o novo vírus não foi transmitido pela mãe aos bebês durante a gestação. “O resultado não é conclusivo pelo pequeno tamanho da amostragem. Mas as avaliações do líquido amniótico, sangue do cordão umbilical, e amostras de esfregaço de garganta neonatal sugerem que a contaminação de mulheres por coronavírus no terceiro trimestre da gestação não foi transmitida ao bebê”, salienta.

O exame do leite materno também não apresentou contaminação. Por isso, mães sem sintoma de covid-19 podem amamentar seus bebês sem medo.

Piora do ceratocone

A má notícia é que a queda da imunidade na gravidez e as mudanças hormonais provocam uma piora acentuada do ceratocone. Queiroz Neto explica que a doença fragiliza as fibras de colágeno da córnea, lente externa do olho que afina e toma o formato de um cone. Principal causa de transplante no Brasil, está intimamente relacionado à alergia ocular.

“Embora as informações sobre o novo coronavírus ainda sejam bastante limitadas, é possível prever que a covid-19 cause uma evolução mais rápida do ceratocone não só entre gestantes, mas em todos os portadores que totalizam cerca de 100 mil brasileiros”, salienta.

Isso porque a nova cepa é uma combinação da Sars e da Mers que respondem por um terço das doenças respiratórias. “Como nunca tivemos contato com esse vírus, nosso organismo não consegue dar uma resposta eficiente para evitar a contaminação. Sete em cada dez pessoas que contraírem o covid-19 vão desenvolver alergia ocular. Para quem tem ceratocone significa a piora da doença”, alerta o especialista.

Tratamento

Queiroz Neto afirma que o único tratamento que interrompe a progressão do ceratocone é o crosslinking. A cirurgia é ambulatorial e feita sob anestesia local. Consiste na aplicação de vitamina B2 (riboflavina), associada à radiação realizado com 315 pacientes pelo oftalmologista mostra que 45% dos que fizeram crosslinking também tiveram melhora na acuidade visual. Quando isso não acontece é indicado o implante um anel na córnea que aplana a curvatura e melhora a capacidade de enxergar.

Dicas de prevenção

As principais recomendações do oftalmologista para preservar a saúde ocular e evitar a contaminação por coronavírus são:

*Proteja a superfície dos olhos com óculos

*Lave as mãos as mãos com frequência, esfregando a palma, dorso, entre os dedos e embaixo das unhas

*Evite coçar ou tocar os olhos, boca e nariz

*Mantenha-se bem hidratado bebendo bastante água

*Higienize as mãos com álcool se não puder lavar com água e sabão

*Só use máscara se estiver contaminado

*Evite aglomerações

*Evite o compartilhamento de maquiagem, colírio, toalhas e fronhas