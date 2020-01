CORONAVÍRUS – China construirá hospital em dez dias

A China começou a construir nessa sexta-feira (24) um hospital destinado a receber até mil pacientes com coronavírus que ficará pronto em 3 de fevereiro, segundo a imprensa estatal. Segundo imagens transmitidas pela televisão, máquinas pesadas preparavam o terreno onde o estabelecimento será construído em Wuhan, cidade epicentro da epidemia que tem 11 milhões de habitantes.

O hospital de 25 mil metros quadrados só aceitará pacientes com a pneumonia viral de origem desconhecida. Segundo o último balanço dessa sexta (24), a doença matou 26 pessoas e contaminou 830. Todas as mortes ocorreram na China, mas há casos de infecção em outros nove países: Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Singapura, Arábia Saudita, Nepal e EUA.