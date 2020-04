Coronavírus chega a 1 milhão de casos com mais de 50 mil mortos

Menos de dois meses após a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarar pandemia do novo coronavírus, o número (oficial) de pessoas infectadas passou de 1 milhão e já tirou a vida de mais de 50 mil.

O surto começou na província chinesa de Hubei em dezembro e hoje está em 181 países e regiões. Os mais impactados – Estados Unidos, Itália, Espanha, China e Alemanha – adotaram mudanças drásticas nos seus modos de vida – do trabalho à religiosidade.

Após recuar na decisão de afrouxar o confinamento para reativar a economia, o presidente americano, Donald Trump, falou em possivelmente 100 mil mortes no país. A chanceler alemã, Angela Merkel, fez seu primeiro pronunciamento televisivo à nação em 14 anos de mandato, pedindo calma, solidariedade e união da maior potência econômica europeia frente ao “maior desafio desde a Segunda Guerra”.

Com registros de recordes diários, Itália e Espanha têm, somadas, metade das mortes decorrentes do novo vírus.

A ameaça ronda o Brasil, que agora tem metrópoles vazias e empresas fechadas, mas ainda está dividido entre os que querem ações duras para conter a epidemia e outros que pedem a reabertura do comércio e outros segmentos.

Por país

O país com mais infectados agora é os Estados Unidos, com mais de 236.000 positivos (mais de 5 mil mortes), mas a Itália mantém o maior saldo de mortes: 13.915 mortes (com 115.242 casos). Na Espanha, ocorreram 10.003 mortes pelo novo vírus e há mais de 110.000 infectados. O Brasil registra hoje 299 mortes e 7.910 casos positivos.