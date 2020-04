Coronavírus: Cascavel recebe 1,5 mil testes rápidos

A Secretaria de Estado da Saúde já repassou a Cascavel 1,5 mil testes rápidos para o enfrentamento ao novo coronavírus oriundos do Ministério da Saúde. No total, o governo estadual fez a distribuição de 52,4 mil testes para os 399 municípios do Paraná.

Segundo a diretora do Departamento de Atenção à Saúde de Cascavel, Mônica Grando Grutzmacher, os testes chegaram ainda na sexta-feira e já estão sendo utilizados no Município. “Conforme protocolo do Ministério da Saúde, os testes devem ser destinados a profissionais de saúde e de segurança pública e os familiares que convivam no mesmo domicílio que esses profissionais e estejam apresentando sintomas de síndrome gripal. É um público bem específico porque é um quantitativo muito restrito”, pontua.

O teste rápido deve ser usado como uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus. É um teste qualitativo para triagem. O teste rápido não substitui o exame RT-PCR, feito pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-PR), denominado de “teste ouro”.

O RT-PCR pode ser realizado com amostras nos primeiros dias de sintomas e demora até 72 horas, mas ele detecta a presença de vírus. Os testes rápidos, por sua vez, identificam os anticorpos que o organismo produz como defesa ao vírus, e não o vírus em si. A distribuição do governo do Estado aos municípios atende aos seguintes parâmetros: taxa de casos confirmados de Covid-19 e total de profissionais de saúde e segurança pública envolvidos na batalha contra a pandemia.

COMO FUNCIONA?

Esses testes rápidos utilizam amostras de sangue. A execução e a leitura da presença de anticorpos devem ser realizadas por profissionais da saúde. O resultado é verificado após 15 minutos. De acordo com o protocolo adotado nacionalmente, para atingir veracidade de 86% é necessário que o teste seja realizado após o 7º dia do início dos sintomas e apenas 72 horas após o desaparecimento dos sintomas, o que evita um “falso-negativo”. Se o resultado for negativo, o profissional poderá voltar ao trabalho normalmente, utilizando máscara cirúrgica até o final do período de 14 dias. Se for positivo, ele deverá cumprir período de isolamento de 14 dias.