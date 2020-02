Coronavírus cancela circuito mundial de natação paralímpica na Itália

Seguindo a orientação recebida das autoridades locais da Friuli Venezia Giulia, uma das 20 regiões administrativas da Itália (justamente no norte do país – o local com maior número de casos do coronavírus), o Comitê Paralímpico local e os organizadores da etapa de Lignano Sabbiadoro do World Para Swim Series (circuito mundial de natação paralímpica) cancelaram o evento marcado para os dias 27 de fevereiro a 1º de março.

Seriam 900 nadadores de 41 países. Poucas horas depois da chegada na Itália, a delegação brasileira composta de 19 atletas já foi informada do cancelamento das provas. O multicampeão Daniel Dias era um dos membros da equipe e conversou com a Agência Brasil sobre a não realização da etapa.

” É uma pena que descobrimos o cancelamento só quando chegamos na Itália. Ficamos tristes, pois tivemos todo um preparo para esta competição. Agradeço o empenho da equipe do Comitê Paralímpico Brasileiro que providenciou rapidamente o nosso retorno. Agora é viajar de volta em segurança e seguir com o trabalho técnico, pois em março já temos outra competição, mas dessa vez em casa”, lamentou o atleta.

O grupo está voando de volta para o Brasil e deve chegar na manhã de terça (25) em São Paulo.

A próxima competição da equipe será no Brasil. Wolrd Series São Paulo Open Loterias Caixa está previsto para os dias 26, 27 e 28 de março, no Centro de Treinamento de São Paulo. Também na capital paulista, será realizada a fase regional do Circuito Loterias Caixa nos dia 4 e 5 de abril. A primeira fase nacional da competição será nos dias 24 e 25 de abril.

Os nadadores brasileiros têm até o fim de abril para obter os índices mínimos, estabelecidos pelo Departamento Técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), para conseguir classificação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Novo coronavírus já provocou cinco mortes na Itália

A Itália registra cinco mortes pelo novo coronavírus. Dois idosos, um de 84 e outro de 88 anos, são as mais recentes vítimas da pneumonia viral.

O país já o terceiro com mais casos no mundo, depois da China e da Coreia do Sul. Só nesta segunda-feira (24) já foram confirmados 53 novos casos na região da Lombardia.

Nos últimos dias, o surto do novo coronavírus propagou-se no país, cancelando as festividades do carnaval.

China

Autoridades sanitárias chinesas informam que mais 150 pessoas infectadas pelo novo coronavírus morreram, elevando o total de mortes na China continental para 2.592.

O número de casos de infectados cresceu em 409 e atualmente se encontra em 77.150.

Coreia do Sul

O governo da Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira (24) que 161 novos casos do novo coronavírus foram confirmados, elevando o número total de pessoas infectadas no país para 763.

O número do mortes causadas pelo vírus aumentou em duas pessoas, passando de cinco para sete vítimas.

Este é o quarto dia consecutivo em que a Coreia do Sul teve um aumento de mais de 100 novos casos da infecção.

Comissão Europeia

A Comissão Europeia diz que não há razões para medidas drásticas, mas os países vizinhos da Itália, como a França e a Áustria, já começaram a apertar o controle de fronteiras.

Irã

O número de mortos no Irã triplicou: já são 12 e há 61 casos confirmados.

Vários outros países da região registraram os primeiros infectados.

Fonte: Agência Brasil com emissora pública de televisão de Portugal