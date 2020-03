Coritiba e Athletico se enfrentam no Couto Pereira após quase dois anos

Curitiba – Duelo dentre os mais acirrados do futebol paranaense, o clássico Atletiba volta ao Couto Pereira neste domingo (15) para uma partida decisiva pela 11ª e última rodada do Estadual 2020, que terá todos os jogos no mesmo dia, às 16h. A vitória vale a liderança do campeonato para o vencedor e terminar a primeira fase como líder significa ter o mando de campo na segunda partida dos playoffs.

Visitante no Alto da Glória após quase dois anos, o Furacão lidera a classificação com 22 pontos, seguido de perto pelo Coxa, vice-líder com 21. Em caso de empate, entretanto, ambos podem perder uma posição e ver o FC Cascavel, terceiro colocado com 20 pontos, terminar no topo da tabela – se vencer o lanterna União em Francisco Beltrão e tirar seis gols de diferença de saldo.

A última vez que o Atletiba foi realizado no Couto Pereira os donos da casa levaram a melhor, mas já se passaram quase dois anos após aquela partida – a primeira da final daquele ano – disputada no dia 1º de abril de 2018 e que terminou com um gol solitário do meia Julio Rusch, atualmente no Londrina.

Depois desse jogo houve três novos confrontos entre os rivais, todos na Arena da Baixada: o jogo do título atleticano em 2018, vitória do Coxa pela 1ª Taça do Paranaense 2019 e vitória do Furacão na final da 2ª Taça do Paranaense 2019.

As equipes

O Coritiba chega para o clássico deste domingo (15) com o técnico Eduardo Barroca sondado pelo Vasco e com dúvidas sobre o atacante Robson, com dores musculares. Já o atacante Sassá e o meia Gabriel voltaram a treinar e podem ser opção após longo tempo fora. O primeiro não atuou nas duas últimas rodadas por dores no joelho e o outro não atua desde a 3ª rodada, quando sofreu lesão muscular. No Athletico, este Atletiba será o último compromisso dos aspirantes comandados por Eduardo Barros no Paranaense 2020. Para o duelo ele terá os retornos de Abner, Christian, Jajá e Pedrinho, que estavam com o elenco principal, de Dorival Júnior, e que assumirá os compromissos no Estadual a partir da próxima fase (quartas de final).