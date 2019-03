Corinthians e Santos disputam o Clássico Alvinegro em Itaquera

São Paulo – A fase de grupos do Campeonato Paulista se aproxima do fim. A 10ª das 12 rodadas do Estadual será realizada neste fim de semana com destaque para o Clássico Alvinegro, entre Corinthians e Santos, às 16h deste domingo, em Itaquera. Ambas as equipes defendem a primeira colocação de suas chaves.

Na 1ª colocação do Grupo C, com 14 pontos, o Corinthians ainda vive uma situação delicada, afinal, Ferroviária e Bragantino estão na cola. Com isso, o time precisa partir para cima em busca da vitória. O resultado é importante para a retomada o embalo. Isso porque depois de vencer três jogos seguidos, os comandados de Fábio Carille agora acumulam dois empates, embora um deles tenha sido contra o Racing, com peso de vitória.

Do outro lado, na liderança do Grupo A, com 22 pontos, o Santos vive situação bem mais tranquila. O clube está garantido nas quartas de final e em caso de um triunfo neste domingo pode confirmar a 1ª posição de forma antecipada. Sem perder há oito partidas, o Peixe só não vive um clima melhor por ter sido eliminado na 1ª fase da Copa Sul-Americana.

Nos últimos dez encontros entre as equipes, o Santos levou a melhor em quatro oportunidades contra três triunfos do Corinthians e três empates. Neste ano, os times se encontraram em um amistoso e ficaram no 1 a 1.

O duelo coloca frente a frente dois clubes que estão indo bem em clássicos. O Peixe derrotou o São Paulo por 2 a 0 e ficou no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, enquanto o Timão bateu o Alviverde por 1 a 0 e o Tricolor por 2 a 1.

Palmeiras e São Paulo

Com duas vitórias importantes nos últimos dias, o Palmeiras vai em busca de mais um resultado positivo e assim se garantir nas quartas de final do Campeonato Paulista. Para este sábado, a equipe de Felipão terá pela frente um adversário modesto. O Mirassol não tem conseguido repetir as boas campanhas do passado e praticamente não tem mais chances de classificação. O São Paulo também busca a classificação. Depois de cinco jogos sem ganhar, o São Paulo fez as pazes com a vitória na rodada passada e venceu o Bragantino por 2 a 0. O resultado foi fundamental, pois levou o Tricolor de volta para a primeira colocação do Grupo D.