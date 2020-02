Coral Encanto de Viver realiza o 4º Bazar Solidário neste fim de semana

Toledo – O Coral Encanto de Viver, de Toledo, promove o seu 4º Bazar Solidário neste fim de semana, no domingo(9) e segunda-feira (10) das 8h30 às 19h, com comercialização de roupas e calçados usados, sempre em bom estado, por valores a partir de R$1 a unidade.

O 4º Bazar Solidário, a exemplo da edição anterior, será realizado na sede da Associação de Moradores do Jardim Gisela, na Rua Saturno, 440, próximo à Ciretran de Toledo, contando com o apoio da direção e associados da entidade.

Como nas primeiras edições, quando foram arrecadados e comercializadas centenas de peças, no 4º Bazar Solidário os produtos também foram e/ou estão sendo obtidos através de doações de empresas, colaboradores e pessoas interessadas em contribuir com as atividades culturais e sociais da entidade e o bem-estar da população.

Os pontos de recebimento de doações foram o Supermercado Allmayer, da Vila Industrial, e o Salão da Neca, no Jardim Gisela, além das coletas realizadas pelas integrantes do coral, junto aos seus familiares, vizinhos e amigos.

O evento, vale ressaltar, tem como metas reunir e comercializar roupas, calçados e outros objetos entre pessoas carentes ou de baixa renda e reversão dos valores arrecadados em ações beneficentes da instituição, ampliação dos benefícios iniciais da arrecadação e comércio de produtos indispensáveis à população de baixa renda.

Além do serviço social, oferecendo conforto e melhoria da autoestima a pessoas de baixa renda, o Bazar Solidário traz também benefícios ambientais, pois com o reaproveitamento de roupas e calçados, entre outros bens, que poderiam ser dispensados no lixo, se amplia a utilização de matérias-primas, como tecidos e couros, entre outras.

Outras informações sobre o evento poderão ser obtidas através dos telefones 3378-6449, da presidente do Coral, Rosnei Adams (Neca), e 99962-3989 e 99800-4710, das relações públicas Veronica Mareth e Eliane Krzyonoski (Lia).

Coral Encanto de Viver

O Coral Encanto de Viver foi criado em cinco de novembro de 2018, por iniciativa de grupo de senhoras, da cidade e interior, que trataram ou estão tratando diversos tipos de câncer. Conta ainda com familiares, amigos e voluntários dispostos a ajudar as pacientes e contribuir com a iniciativa, sem finalidades lucrativas.

Os objetivos e finalidades do Coral Encanto de Viver, apoiado pelo Instituto Harmonia, são desenvolver a arte do canto em grupo, promovendo harmonia, integração, alegria e motivação, através da solidariedade e cooperação entre integrantes do grupo.

Da mesma forma, estimular o desenvolvimento da memória, a vocação musical e a postura corporal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, a confiança, o otimismo e a socialização de mulheres, homens, jovens e crianças, que passaram ou estão passando pelo câncer ou têm familiares enfrentando a enfermidade.

A entidade já está legalmente registrada, dispondo de CNPJ e conta bancária, para facilitar a documentação e tornar mais transparentes suas ações e operações, especialmente em atividades beneficentes que contam com colaboração de empresas e pessoas da comunidade.

Sob a regência do maestro Nelson Engelmann, os ensaios são realizados na Casa da Cultura de Toledo, às quartas-feiras, das 18h às 19h. Maiores informações sobre as finalidades e ações do Coral Encanto de Viver podem ser obtidas também através de página no Facebook no nome da instituição e consulta pelo e-mail: coralencantodeviver@gmail.com.