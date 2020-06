Copom corta Selic em 0,75 ponto, para 2,25% ao ano

O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) do Brasil levou a Selic a novo piso histórico de 2,25% ao ano nesta quarta-feira (18), com corte de 0,75 ponto percentual.

É a taxa de referência mais baixa desde 1999, quando o nível de preços no Brasil passou a ser controlado pelo regime de metas de inflação. Foi o oitavo corte consecutivo na rota iniciada em agosto passado, quando a Selic começou a descer do seu então piso histórico, de 6,5% ao ano, e desde então vem registrando mínimas históricas.

Em seu último comunicado, a autoridade monetária apontava para possível corte.