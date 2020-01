COPINHA | Primeira fase termina nesta sexta-feira

Após 96 jogos em nove dias, a primeira fase da 51ª Copa São Paulo de Futebol Júnior chegará ao fim nesta sexta-feira (10), dia no qual serão definas as 64 equipes que avançarão à segunda fase, e seus respectivos confrontos. Destaque hoje para Operário x Palmeira, às 19h15. O Fantasma de Ponta Grossa é o único paranaense que ainda não garantiu vaga antecipadamente, mas a obterá se vencer o Palmeira por dois gols de diferença. Se vencer por um gol, o precisará torcer para que haja vencedor em São Paulo x São Bernardo, no outro duelo do Grupo 29.

