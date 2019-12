Copinha dá início à sua 51ª edição nesta quinta

São Paulo – Tradicional competição do futebol de base no País, a Copa São Paulo de Futebol Júnior chega à sua 51ª edição em 2020, com início marcado para esta quinta-feira, dia 2 de janeiro, e término no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

A novidade nesta edição é a presença de apenas equipes brasileiras. São 128 ao todo, de todas as regiões do País, divididas em 32 grupos com quatro equipes cada. O formato de disputa é todos contra todos dentro das chaves, em turno único, com os dois primeiros avançando de fase.

O futebol paranaense está representado na 51ª Copinha por cinco times: Athletico, Coritiba, Londrina, Paraná Clube e Operário. O Furacão está no Grupo 14 (Jundiaí) com Paulista-SP, Rio Claro-SP e Gama-DF, seu adversário na estreia, na sexta-feira (3), às 16h15.

O Coxa está no Grupo 32 (Canindé), com Portuguesa de Desportos-SP, São Bento-SP e CSA-AL, seu rival na 1ª rodada, no sábado (4). O Tubarão está no Grupo 1 (Osvaldo Cruz), com o time da cidade anfitriã, a Ponte Preta-SP e o São José-RS, com quem estreará também na sexta-feira (3), às 19h15.

Por sua vez, o Paraná Clube está no Grupo 6 (Rio Claro), com Velo Clube-SP, Red Bull-SP e Nacional-AM, com fará sua primeira partida, igualmente às 19h15 desta sexta-feira (3). Já o Operário está no Grupo 4 (São Bernardo do Campo), com o time da casa, o Palmeira-RN e o São Paulo, atual campeão e contra quem atuará na 1ª rodada, no sábado (4).