Copel inicia mutirão para tentar sanar apagões na Costa Oeste

Santa Helena – Após uma reunião em Santa Helena na semana passada, coordenada pelo líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, e pelo deputado Nelson Luersen, a Copel iniciou sábado (14) um mutirão de trabalho no Município. As ações devem ser estendidas a outros municípios, segundo o gerente da Copel de Medianeira, Hemerson Almeida Orcesi, caso de Missal, onde o mutirão deve ocorrer dia 28 de setembro.

O mutirão de trabalho é uma iniciativa imediata para fazer podas e manutenções básicas. Na sequência, a tentativa de solução dos problemas inclui reunião com prefeitos e vereadores da região lindeira para saber dos locais em que há demandas mais urgentes e onde ocorrem os principais problemas com fornecimento, segundo o diretor-presidente de Distribuição da Copel, Maximiliano Orfali.

O que os líderes regionais querem é que seja dada atenção especial à região, tendo em vista que, como anunciado na reunião, para o próximo ano a previsão orçamentária da Copel é de R$1 bilhão. A proposta é fazer um planejamento de ações com atenção especial à Costa Oeste, segundo o diretor-presidente de Distribuição da Copel.