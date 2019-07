Copel é eleita a melhor distribuidora do Brasil pelos consumidores

A Copel foi apontada pela sétima vez nos últimos nove anos como a melhor distribuidora de energia do Brasil na opinião de seus consumidores. O anúncio ocorreu em Brasília nesta quarta-feira (03), durante a cerimônia de entrega do 21º Prêmio Abradee, promovido pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia.

Além do prêmio na avaliação pelo cliente, a companhia também teve sua gestão operacional reconhecida como segunda melhor do país, além de ser premiada como a melhor distribuidora da Região Sul.

A Copel concorreu com empresas de distribuição de energia de todo o país, em diferentes categorias e teve a maior nota no índice de satisfação da qualidade percebida (ISQP), superior a 80% de aprovação.

O índice é calculado a partir de um questionário com uma centena de perguntas feitas a mais de 2 mil consumidores de todo o Paraná. O questionário avalia a empresa em cinco aspectos: fornecimento de energia, conta de luz, atendimento ao consumidor, imagem da empresa e comunicação com os clientes.

“O reconhecimento da principal pesquisa do setor de distribuição de energia atesta a excelência do serviço que a Copel há muitos anos vem prestando aos paranaenses”, afirmou o diretor de distribuição da empresa, Maximiliano Orfali. “Além do investimento crescente em nossas redes de distribuição, o prêmio resulta do esforço de milhares de profissionais da Copel e também da qualidade de nossa gestão, que é uma referência para todo o setor elétrico”.

HISTÓRICO DE VITÓRIAS – O Prêmio Abradee foi criado em 1999 com o objetivo de reconhecer o trabalho das melhores distribuidoras de energia, em categorias que premiam diferentes aspectos da atuação das empresas, como gestão operacional e econômico-financeira, evolução do desempenho ao longo do tempo e responsabilidade social. Também são reconhecidas as melhores distribuidoras das regiões Norte/Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste.

Devido ao tamanho da área de concessão das empresas, a Abradee divide as distribuidoras em duas categorias para a premiação – até 500 mil consumidores e acima de 500 mil consumidores, da qual a Copel faz parte.