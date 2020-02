Copa Truck anuncia calendário de 2020

As emoções da corrida 1 da decisão da Copa Truck 2019 em Interlagos - Foto: Vanderley Soares/+Brasil — Copa Truck 2019 - 9ª etapa - Interlagos - SP — A Copa Truck encerra a temporada com superevento em Interlagos- Crédito: Divulgação

A Copa Truck anunciou ontem as novidades referentes à temporada 2020, entre elas o calendário do ano, com a realização de dois supereventos junto com a Stock Car. O calendário traz ainda a realização de todas as etapas da Diesellândia, evento que teve sua primeira edição na decisão do ano passado, em Interlagos, e a abertura da venda de ingressos para a etapa inicial no dia 5 de abril em Londrina, no Paraná.

A quarta temporada dos Brutos promete ser uma das mais agitadas desde sua criação, em 2017. A grande novidade será a realização de dois supereventos com a Stock Car nos dias 31 de maio e 13 de dezembro, em um encontro inédito dos dois maiores campeonatos do automobilismo brasileiro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“Esses eventos em conjunto servirão para fortalecer ainda mais nosso automobilismo, além de darem aos fãs uma experiência única e inédita que é ver [e ouvir] os Brutos e a Stock Car no mesmo dia”, comenta Vanda Camacho, diretora-geral da Mais Brasil, promotora da Copa Truck.

Outra novidade é a participação da Copa HB20 em todas as etapas da temporada. “Ter mais etapas já estava nos nossos planos há algum tempo e nove rodadas duplas na temporada, totalizando 18 corridas durante o ano, é um ótimo número, sem contar o alto interesse dos pilotos, que nos fará alinhar pelo menos 30 carros na etapa de abertura em Londrina. O evento também cresceu bastante como um todo em 2019 e estamos felizes em continuar competindo ao lado da Copa Truck”, comenta Daniel Kelemen, promotor da Copa HB20.

Calendário da Fórmula Truck para 2020

5 de abril – Londrina (PR)

26 de abril – Santa Cruz do Sul (RS)

31 de maio – Interlagos (SP)

21 de junho – Goiânia (GO)

12 de julho – Tarumã (RS)*

16 de agosto – Campo Grande (MS)*

18 de outubro – Local a confirmar

8 de novembro – Curitiba – PR/alternativa

13 de dezembro – Interlagos – SP

*Autódromos sujeitos à vistoria de homologação da CBA