Copa do Brasil Sub-17: seis times abrem vantagem nas oitavas de final

Foi dada a largada para as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Nesta quarta-feira (14), sete jogos abriram a disputa por uma vaga na próxima fase da competição. Ao apito final, São Paulo, Ceará, Fluminense, Palmeiras, Betim e Tubarão conquistaram a vantagem para o confronto de volta. Enquanto Internacional e Criciúma ficaram no empate em 1 a 1. Confira os detalhes da partida:

+Veja a tabela completa da Copa do Brasil Sub-17!

Atlético-GO 0 x 1 São Paulo-SP

No Antônio Accioly, Atlético e São Paulo protagonizaram um primeiro tempo de forte marcação e poucas chances. Mesmo jogando fora de casa, o Tricolor teve maior controle da partida só que não conseguiu transformar o domínio em bola na rede. Na volta do intervalo a história foi diferente. Demorou, mas a pressão paulista enfim surtiu efeito. Na marca dos 37, Pagé aproveitou uma sobra dentro da área e finalizou, o chute ainda desviou no meio do caminho antes de morrer no fundo das redes: 1 a 0.

Ceará-CE 3 x 0 Progresso-RS

O Ceará fez valer o mando de campo diante do Progresso e conquistou uma vantagem importante para o jogo de volta. O primeiro gol do time da casa saiu na marca dos 40 minutos da etapa inicial. Depois de uma cobrança de falta, a bola ficou viva na área e Yago apareceu para empurrar para o fundo das redes. No segundo tempo, o Vozão voltou a marcar com Whallyson e Pedro Igor dando números finais ao confronto.

Vitória-BA 0 x 2 Fluminense-RJ

O Fluminense foi mais um visitante indigesto no mata-mata da Copa do Brasil Sub-17. Jogando no Barradão, o Tricolor não se acomodou e buscou o resultado positivo desde os primeiros minutos do jogo. Mas a rede só foi balançar na segunda metade da partida. Na volta do intervalo, logo aos sete minutos, John Kennedy fez boa jogada individual, girou sobre a marcação e arriscou o chute para boa defesa de Pedro. Só que no rebote, Kayky não perdoou e abriu o placar. Com a vantagem no marcador, o Fluminense seguiu controlando o jogo e, aos 32, Matheus Martins aproveitou bem o contra-ataque e fechou a conta: 2 a 0.

Internacional-RS 1 x 1 Criciúma-SC

Ficou para a volta! No Estádio Morada dos Quero-Queros, Inter e Criciúma empataram o jogo de ida das oitavas de final e vão decidir a vaga no próximo 21. Jogando em casa, o Colorado abriu a contagem aos 33 do primeiro tempo. Após bola alçada na área, Alisson pegou a sobra e não desperdiçou: 1 a 0. Mas na volta do intervalo, o Tigre precisou de apenas três minutos para empatar a partida. Depois de rápido contra-ataque, Vitor apareceu na área e bateu rasteiro para fazer 1 a 1.

Náutico-PE 0 x 4 Palmeiras-SP

O Palmeiras foi mais um que venceu fora de casa. Nos Aflitos, o Verdão construiu a vitória com três gols ainda no primeiro tempo. Aos 19, Ruan invadiu a área e bateu no cantinho para abrir o placar. O Alviverde seguiu no ataque e precisou de mais três minutos para ampliar a vantagem. Victor Mafra pegou uma sobra na área e finalizou rasteiro para fazer 2 a 0. Na sequência, foi a vez de Daniel Alves balançar as redes para os visitantes, aos 30. E, na volta do intervalo, Gabriel Silva fechou a contagem para o Palmeiras.

Betim-MG 4 x 0 Trem-AP

Arena dos Calçados, o Betim não deu espaços para a equipe amapaense e conseguiu uma boa vantagem para o jogo de volta. A goleada mineira começou ainda no primeiro tempo. Aos 37, após bola alçada na área, Álvaro pegou a sobra e mandou direto para o fundo das redes. O time da casa manteve o ritmo na volta do intervalo e, aos 12 minutos da etapa complementar, Álvaro fez o segundo dele na partida ampliando a vantagem do Betim. Na marca dos 35, foi a vez de Wemerson deixar o dele: 3 a 0. E, já nos acréscimos, Guilherme fechou a conta para os mineiros.

Tubarão-SC 4 x 0 Carajás-PA

Jogando em casa, o Tubarão fez um primeiro tempo fatal e precisou de apenas nove minutos para abrir a contagem. Após cruzamento rasteiro, Tanque apareceu no meio da área para fazer 1 a 0. Aos 18, foi a vez de Jean Lucca balançar as redes e ampliar a vantagem catarinense. Ainda na etapa inicial, Tanque fez o segundo dele na partida, aos 40: 3 a 0. Já no segundo tempo, o camisa 9 de pênalti chegou ao hat-trick e deu números finais ao duelo: 4 a 0.