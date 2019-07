Copa do Brasil: 4 batalhas em campo

Quatro partidas definem os semifinalistas da Copa do Brasil nesta quarta-feira e, com certeza, vão mexer com algumas das maiores torcidas do País.

Os confrontos começam às 19h15, no Estádio Independência. O Atlético Mineiro é o time que tem o maior desafio pela frente. Após perder o jogo de ida para o rival Cruzeiro por 3 a 0, o Galo precisa de quatro gols de diferença para avançar às semifinais do mata-mata.

Também às 19h15 o Bahia recebe o Grêmio na Fonte Nova, em Salvador. A primeira partida das quartas de final terminou empatada por 1 a 1, em Porto Alegre. Quem vencer fica com a vaga. Em caso de empate, a disputa seguirá para os pênaltis.

Assim como aconteceu contra o Goiás, a torcida rubro-negra lotará o Maracanã nesta quarta-feira, às 21h30, em confronto decisivo pela Copa do Brasil contra o Athletico. A partida ocorre sem vantagens, já que na ida houve empate por 1 a 1.

No Beira Rio, o Internacional vai para cima do Palmeiras, pois precisa vencer ou vencer. No jogo de ida deu Verdão por 1 a 0. Para avançar na competição, o Internacional precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol, a vaga na semifinal do torneio será decidida nos pênaltis.