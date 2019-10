Cooperativas debatem o futuro

Cascavel – Representantes de cooperativistas de todas as regiões do Estado se reúnem na semana que vem nos Encontros de Núcleos Cooperativos que o Sistema Ocepar promove, de 21 e 24 de outubro, em Prudentópolis, Cascavel, Francisco Beltrão e Mandaguari.

O superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti, destaca que os eventos fazem parte da estratégia de gestão adotada pela entidade para promover o desenvolvimento do setor. “É um modelo de governança do Sistema Ocepar. Estamos bastante motivados para fazer mais esta rodada”, reforçou. “Hoje estamos com 215 cooperativas registradas na Ocepar, mais de 2 milhões de cooperados, mais de 105 mil funcionários e um faturamento superior a R$ 83,5 bilhões até o fim do ano passado. É uma força econômica e social muito grande e nós discutiremos questões ligadas ao desenvolvimento do cooperativismo, a partir de uma pauta bem abrangente.”

Os eventos terão como cooperativas anfitriãs Sicredi Centro Sul, na região Centro-Sul; Coopavel, Cotriguaçu, Credicoopavel e Credicapital, no oeste; Cresol, no sudoeste; e Cocari e Rodocoop, no norte/noroeste. Todas farão uma apresentação no início de cada reunião.

A programação contempla ainda a participação do diretor do Grupo Datacenso, Cláudio Shimoyama, que irá apresentar o resultado da segunda pesquisa sobre a imagem e o posicionamento das marcas das cooperativas do Paraná. Desta vez, a coleta de dados ocorreu em junho e julho, quando foram entrevistados 1.015 consumidores, na capital e no interior do Estado, dez diretores de cooperativas e 50 profissionais responsáveis pela aquisição das mercadorias nos supermercados. As conclusões desste trabalho têm sido utilizadas pelo Sistema Ocepar e por cooperativas como subsídio para direcionar as estratégias de divulgação e a promoção dos produtos e serviços ofertados pelo setor à comunidade. A primeira pesquisa foi realizada em 2017.

O Programa Trabalho Seguro e Sustentabilidade será outro tema tratado nos Encontros de Núcleos Cooperativos. Quem vai discorrer sobre o assunto é o advogado Ernesto Emir Kugler Batista Junior. Na sequência, a diretoria da Ocepar irá fazer um relato sobre o PRC100, o planejamento estratégico do cooperativismo paranaense, e apresentar o Programa Cooper Universitário lançado em Maringá, no dia 10 de setembro, com o objetivo de disseminar os princípios cooperativistas no ensino superior, por meio da interação entre cooperativas e universidades.